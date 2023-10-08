Трансляция матча Монпелье — Клермон, 08.10.2023

16:00 Игра команд «Монпелье» и «Клермон» началась. Про такие встречи говорят: на три исхода. Эксперты котируют команду «Клермон» чуть выше, но это ничего не значит! Ждём результативного и красивого футбола! .
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