Спецпосланник лидера Соединённых Штатов Стив Уиткофф на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября предложит главе российского государства Владимиру Путину провести трёхстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования на Украине.