Эксперт рассказал, как лучше россиянам накопить на старость

Гражданам России, которые желают накопить на старость, следует задуматься над вложениями в золото. Об этом заявил депутат Московской областной Думы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, сообщает «Газета.
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