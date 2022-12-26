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Индия развернет баллистические ракеты «Пралай», вдоль границ с Пакистаном и Китаем

Индия развернет баллистические ракеты «Пралай», вдоль границ с Пакистаном и Китаем

Агентство Ani со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает о том, что в Индии на границах с КНР и Пакистаном будут развернуты квазибаллистические ракеты «Пралай», класса «земля-земля», которые обладают впечатляющими характеристиками.

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