Индия развернет баллистические ракеты «Пралай», вдоль границ с Пакистаном и Китаем

Агентство Ani со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает о том, что в Индии на границах с КНР и Пакистаном будут развернуты квазибаллистические ракеты «Пралай», класса «земля-земля», которые обладают впечатляющими характеристиками.
Агентство Ani со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает о том, что в Индии на границах с КНР и Пакистаном будут развернуты квазибаллистические ракеты «Пралай», класса «земля-земля», которые обладают впечатляющими характеристиками.
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