В Барнауле взяли под стражу водителя, который сбил двух человек на остановке

Мера пресечения будет действовать два месяца В Барнауле взяли под стражу 32-летнего водителя, который пьяным вечером 11 октября снес ограждение и сбил двух человек, ожидающих трамвай на остановке на Красноармейском проспекте.
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