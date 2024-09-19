В Великобритании рассказали о передаче Украине средств защиты от химоружия

В Минобороны Британии сообщили о передаче Украине средств защиты от химоружия Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что в рамках выделяемых Украине пакетов помощи Лондон также организует передачу Киеву средств защиты от химического оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии