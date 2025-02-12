Мэрия назвала новый срок открытия станции «Спортивная» в Новосибирске

Первый вице-мэр Новосибирска сообщил о планах по строительству городской подземки. По словам Иосифа Кодалаева, уже в феврале специалисты должны получить положительное заключение Главгосэкспертизы по поводу всех изменений в проект станции «Спортивная».
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