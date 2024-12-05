Жители деревни Тереки обратились за защитой к Бастрыкину

Карельские власти объявили о строительстве горнолыжного курорта в Кондопожском районе На собрании, которое прошло чуть более месяца назад в Спасской губе, и которое касалось вопроса строительства горнолыжного курорта, разразился скандал.
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