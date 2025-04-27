Россия готовится к трехдневной рабочей неделе перед празднованием 1 Мая

Россияне готовятся к трехдневной рабочей неделе с 28 по 30 апреля. Ольга Владимирова из HeadHunter напоминает, что 1 мая страна отметит День Весны и Труда, а 2 мая будет нерабочим за счет переноса выходного с января.
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