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Моряки отряда "Подводных диверсионных сил и средств" Черноморского флота ежедневно дежурят в море для уничтожения украинских безэкипажных катеров и регулярно проводят учебные стрельбы для по

Моряки отряда "Подводных диверсионных сил и средств" Черноморского флота ежедневно дежурят в море для уничтожения украинских безэкипажных катеров и регулярно проводят учебные стрельбы для по

Моряки отряда "Подводных диверсионных сил и средств" Черноморского флота ежедневно дежурят в море для уничтожения украинских безэкипажных катеров и регулярно проводят учебные стрельбы для поддержания боевой готовности.

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