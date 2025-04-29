БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Испания разом вернулась в XIX век»: что известно о масштабном отключении электричества в Европе

«Испания разом вернулась в XIX век»: что известно о масштабном отключении электричества в Европе

В нескольких странах Западной Европы зафиксировано масштабное отключение электроэнергии: из строя вышли телефонные линии, светофоры, банкоматы, нарушена работа метро, поездов и аэропортов.

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