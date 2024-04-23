Эффективность митрополита Крыма посчитали в процентах

В день рождения отошедший на покой 85-летний Ростислав Швец принял многочисленные поздравления. Бывшего митрополита Лазаря (Ростислав Швец), прослужившего в должности главы крымской православной церкви с 1992 по 2023 годы поздравили представители властей и главы других религиозных конфессий.