Надолго ли? Есть такой приём: если проблема не имеет решения здесь и сейчас, надо переключить внимание, а проблемой заняться позже.
Агония продолжается, похороны откладываются
Комментарии
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Владимир Негода
это каким надо быть недальновидным , чтобы поверит сионистам и работорговцам !
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4 час.
ВА
Владимир Амосов
До чего мы доверчивые люди. Нас обманывают, бьют, насмехаются гад нами и мы в ответ тоже глупо усмехаемся, боимся обидеть "партнера". Тьфу! Противно! Нет, чтобы сразу в харю.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Если США сами "ломают систему" мировых платежей и конфискации вкладов только по решению суда - это говорит о том, что будет другая система. Но нам не следует уподобляться их провокациям в любой сфере. Есть у нас западные активы, открыли счета "С" - война с "колективным Западом" только начинается.
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3 час.
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