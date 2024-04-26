Агония продолжается, похороны откладываются

До чего мы доверчивые люди. Нас обманывают, бьют, насмехаются гад нами и мы в ответ тоже глупо усмехаемся, боимся обидеть "партнера". Тьфу! Противно! Нет, чтобы сразу в харю.

Игорь Кузнецов

Если США сами "ломают систему" мировых платежей и конфискации вкладов только по решению суда - это говорит о том, что будет другая система. Но нам не следует уподобляться их провокациям в любой сфере. Есть у нас западные активы, открыли счета "С" - война с "колективным Западом" только начинается.