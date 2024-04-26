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Агония продолжается, похороны откладываются

Агония продолжается, похороны откладываются

Надолго ли?  Есть такой приём: если проблема не имеет решения здесь и сейчас, надо переключить внимание, а проблемой заняться позже.

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Комментарии
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Владимир Негода
это каким надо быть недальновидным , чтобы поверит сионистам и работорговцам !
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4 час.
ВА
Владимир Амосов
До чего мы доверчивые люди. Нас обманывают, бьют, насмехаются гад нами и мы в ответ тоже глупо усмехаемся, боимся обидеть &quot;партнера&quot;.  Тьфу! Противно! Нет, чтобы сразу в харю.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Если США сами &quot;ломают систему&quot; мировых платежей и конфискации вкладов только по решению суда - это говорит о том, что будет другая система. Но нам не следует уподобляться их провокациям в любой сфере. Есть у нас западные активы, открыли счета &quot;С&quot; - война с &quot;колективным Западом&quot; только начинается.
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3 час.

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