KOSMOS Fest: энергия улиц на юбилее Калуги

29 августа, в День города, сквер Волкова стал одной из ярких площадок празднования 655-летия Калуги. В местном скейт-парке прошёл KOSMOS Fest - праздник уличной культуры, скорости и экстремального спорта.
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