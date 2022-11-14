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Искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн - будущее страховой отрасли

Искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн - будущее страховой отрасли

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессах андеррайтинга, прогнозирования страховых случаев и урегулирования убытков позволяет страховщикам устанавливать более справдливую стоимость страховых продуктов, а также повышает качество и скорость оказания услуг — своим видением будущего индустрии поделился Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в ходе круглого стола "Future lns: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации", прошедшего в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS (16+).

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