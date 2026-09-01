Watch: Alex Bregman homers three times to help Cubs clobber Brewers, set NL long ball record

Alex Bregman hit three homers in a win over the Milwaukee Brewers to help the Chicago Cubs set a National League mark for blasts in a calendar month.
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