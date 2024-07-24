Как избавиться от диабета с помощью народного средства

Диабет является хроническим заболеванием, которое возникает, когда инсулин-продуцирующие клетки в организме не в состоянии производить достаточное количество инсулина, или когда инсулин, который производится не работает должным образом.
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