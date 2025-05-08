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Царьград

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Конференция в Боготе отметила 80-летие Победы: истории союзников СССР

Конференция в Боготе отметила 80-летие Победы: истории союзников СССР

В Боготе прошла международная конференция в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники обсудили исторические события и послевоенное восстановление.

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