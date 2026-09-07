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Царьград

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Департамент транспорта выпустил транспортную карту с Ленинградским вокзалом

Департамент транспорта выпустил транспортную карту с Ленинградским вокзалом

Ленинградский вокзал, обновленный весной, изображен на новой "Тройке". Департамент транспорта сообщил, что карту можно купить на специальных стойках и в флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, а также онлайн.

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