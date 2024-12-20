«Тулгорэлектротранс» стал лауреатом премии «Тульский бизнес»

На торжественной церемонии награду премии в номинации «За вклад в систему жизнеобеспечения города» победителю — предприятию «Тулгорэлектротранс» - вручил председатель Тульской избирательной комиссии Павел Веселов.
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