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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Великая Отечественная и СВО

Великая Отечественная и СВО

В День Великой Победы невольно думается об СВО — о том, как похожа и непохожа она на Великую Отечественную Изображение: © РИА Новости / Сгенерировано ИИ Очень трудно дается долгая, изматывающая война на нервах.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
В 41-45 воевала вся страна(&quot;всё для фронта - всё для победы!&quot;) а сейчас народ воюет, а элита торгуется, именно поэтому не начали в 2014, когда весь ЮВ можно было взять почти без крови (сотни тысяч жизней бы сберегли, но элиты могли бабки потерять)
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