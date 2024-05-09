В День Великой Победы невольно думается об СВО — о том, как похожа и непохожа она на Великую Отечественную Изображение: © РИА Новости / Сгенерировано ИИ Очень трудно дается долгая, изматывающая война на нервах.
Великая Отечественная и СВО
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
В 41-45 воевала вся страна("всё для фронта - всё для победы!") а сейчас народ воюет, а элита торгуется, именно поэтому не начали в 2014, когда весь ЮВ можно было взять почти без крови (сотни тысяч жизней бы сберегли, но элиты могли бабки потерять)
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