Великая Отечественная и СВО

ЕБ

Елена Бреслова

В 41-45 воевала вся страна("всё для фронта - всё для победы!") а сейчас народ воюет, а элита торгуется, именно поэтому не начали в 2014, когда весь ЮВ можно было взять почти без крови (сотни тысяч жизней бы сберегли, но элиты могли бабки потерять)