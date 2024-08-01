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Аргументы и Факты

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В Калининграде сел самолет, задействованный в обмене заключенными РФ и США

В Калининграде сел самолет, задействованный в обмене заключенными РФ и США

Самолет, задействованный в обмене заключенными между Россией и США, приземлился в Калининграде на фоне сообщений о готовящейся передаче американской стороне журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.

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