В Калининграде сел самолет, задействованный в обмене заключенными РФ и США

Самолет, задействованный в обмене заключенными между Россией и США, приземлился в Калининграде на фоне сообщений о готовящейся передаче американской стороне журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.
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