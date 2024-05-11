Abiotic Factor: Превью нестандартного кооперативного выживача

Вы — обычный учёный в научно-исследовательском комплексе где-то в пустыне. Очередной рабочий день не обещает ничего необычного: шуточки с охранником, беседы с коллегами, кофе из торгового автомата — всё идёт своим чередом, пока внезапно не случается… Нет, не каскадный резонанс, дело происходит не в «Чёрной Мезе», вас зовут не Гордон, и это не пересказ событий Half-Life.