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Культуромания

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Игорь Бутман представит Молодежную сборную мира по джазу на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

Игорь Бутман представит Молодежную сборную мира по джазу на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

16 сентября 2026 года в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в Зале «Чайковского» (Главный зал конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо») состоится грандиозная премьера — гала-концерт «Молодежной сборной мира по джазу».

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