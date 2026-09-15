Игорь Бутман представит Молодежную сборную мира по джазу на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

16 сентября 2026 года в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в Зале «Чайковского» (Главный зал конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо») состоится грандиозная премьера — гала-концерт «Молодежной сборной мира по джазу».