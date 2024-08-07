«Я познала, что такое власть женщины над мужчинами»: таинственная жизнь Маты Хари

Мата Хари обладала дивной красотой и сексуальной притягательностью. По мнению ее современников и ученых-психиатров, она была нимфоманкой, обладавшей ненормальной сексуальной страстью и считавшей себя способной благодаря этому дару властвовать над мужчинами.