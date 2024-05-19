Качество российского кинематографа заметно выросло, что открывает новые возможности для сотрудничества с Туркменистаном

На международной конференции министров культуры, посвященной 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев поделился своим мнением о состоянии отечественного кинематографа.
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