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Психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова: как детство влияет на выбор партнера и можно ли его переписать

Психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова: как детство влияет на выбор партнера и можно ли его переписать

Распространенный стереотип гласит, что дефицит любви, тепла и ощущения безопасности в детстве будто бы предопределяет во взрослом возрасте выбор партнера, способного вновь пробудить болезненные переживания.

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