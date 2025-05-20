СФР возьмет на себя выплату соцдоплат пенсионерам в Иркутской области

Со следующего года в Иркутской области Отделение Социального фонда России возьмет на себя функции по установлению и выплате социальной доплаты к пенсии, которые сейчас выполняет министерство социального развития региона, сообщили в пресс-службе СФР.
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