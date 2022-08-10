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На пешеходном переходе в Кузбассе насмерть сбили человека

На пешеходном переходе в Кузбассе насмерть сбили человека

В Кузбассе прямо на пешеходном переходе произошло смертельное ДТП. Здесь автомобиль сбил человека. Сообщение о смертельном ДТП на улице Ворошилова появилось в социальных сетях – очевидцы разместили видео, на котором запечатлены последствия трагедии.

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