На пешеходном переходе в Кузбассе насмерть сбили человека

В Кузбассе прямо на пешеходном переходе произошло смертельное ДТП. Здесь автомобиль сбил человека. Сообщение о смертельном ДТП на улице Ворошилова появилось в социальных сетях – очевидцы разместили видео, на котором запечатлены последствия трагедии.