«Не раз предупреждали»: как РФ ответит Франции в случае ввода ее войск на Украину

Ответные действия России на отправку французских войск на Украину будут не только политическими. Такое заявление сделал директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в интервью РИА Новости.
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