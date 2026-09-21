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В МВД показали запись разговора с мошенником из службы доставки цветов

В МВД показали запись разговора с мошенником из службы доставки цветов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Среди мошенников распространена схема, при которой они представляются службой доставки цветов и выманивают у своих жертв деньги.

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