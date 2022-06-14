Президент Джо Байден Байден засудив реакцію Уолл-стріт на заходи щодо боротьби з інфляцією Американські акції знизилися у вівторок після посилення грошово-кредитної політики ФРС Президент Джо Байден вказав на досягнення своєї адміністрації у сфері економіки, виступаючи у вівторок на профспілковому з'їзді федерації праці AFL-CIO у Філадельфії на тлі зростаючих побоювань на Уолл-стріт у зв'язку з […] Сообщение Байден засудив реакцію Уолл-стріт на заходи щодо боротьби з інфляцією появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.