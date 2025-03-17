Лучше Рыжик, а не Васька: называть животных человеческими именами – грех.О том, почему животных не правильно называть как людей и надо ли "переименовывать" кота в новом выпуске программы "Давайте поговорим" рассказал кандидат богословских наук о.
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