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Минобороны: Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

Минобороны: Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

В военном ведомстве заявили, что основные силы ВСУ были разгромлены на подступах к хутору БердинРоссийские военнослужащие группировки «Север» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны.

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