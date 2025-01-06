В военном ведомстве заявили, что основные силы ВСУ были разгромлены на подступах к хутору БердинРоссийские военнослужащие группировки «Север» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Большому Солдатскому в Курской области, сообщили в Минобороны.
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