Слово и дело

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Наталья Громушкина довела Баскова до слез на шоу «Моя мелодия»

Наталья Громушкина довела Баскова до слез на шоу «Моя мелодия»

Певец Николая Басков эмоционально отреагировал на номер в шоу «Моя мелодия». Причиной слез стала появившаяся на сцене актриса Наталья Громушкина.

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