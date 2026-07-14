«Дроны не спасают»: Украина отчаянно пытается выиграть время накануне обвала фронта

Необратимые процессы, связанные с нехваткой личного состава в ВСУ, набирают обороты. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».