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«Дроны не спасают»: Украина отчаянно пытается выиграть время накануне обвала фронта

«Дроны не спасают»: Украина отчаянно пытается выиграть время накануне обвала фронта

Необратимые процессы, связанные с нехваткой личного состава в ВСУ, набирают обороты. Об этом в беседе  с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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