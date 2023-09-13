Никола Йокич принял участие в вечеринке сборной Сербии. Он станцевал с голым торсом

В сети появилось еще одно видео с танцующим Николой Йокичем. На этот раз звездный центровой «Денвера» принял участие в вечеринке сборной Сербии, которая добралась до финала на чемпионате мира-2023.
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