В МИД России заявили, что продление меморандума по зерновой сделке не намечено

Срок действия меморандума Россия — ООН истекает 22 июля текущего года, его продление не предусмотрено, сообщил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов.
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