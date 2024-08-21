Объявлены победители конкурса научных фотографий, организованного британскими журналами

Снимок абсолютного победителя конкурса: Китовая акула преследует морских бекасов у берегов Азорских островов / © Jorge Fontes Снимок победителя в номинации «Практические исследования»: биолог поит питательной смесью крючкоклювого гавайского вьюрка.
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