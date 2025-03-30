Русская весна
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Русская весна

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Временный отказ от смартфона может омолодить мозг на 10 лет, доказали учёные

Временный отказ от смартфона может омолодить мозг на 10 лет, доказали учёные

Если отказаться от интернета на две недели, то можно добавить себе 10 лет жизни. «Участники эксперимента установили приложение, ограничивающее доступ к мобильному интернету, то есть у испытуемых осталась возможность совершать звонки и отправлять SMS.

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