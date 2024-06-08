В Париже появилась реклама Олимпийских игр с Еленой Исинбаевой и флагом России

В Париже появился плакат, рекламирующий предстоящие Олимпийские игры 2024 года, на котором знаменитая российская легкоатлетка Елена Исинбаева сзади держит в руках золотую медаль, завоеванную на Играх в Пекине в 2008 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии