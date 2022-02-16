В Саратове полицейскими из незаконного оборота изъята крупная партия немаркированного алкоголя

В Саратове оперативниками подразделений УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области из незаконного оборота изъята крупная партия немаркированной алкогольной продукции В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими по подозрению в реализации немаркированного алкоголя задержаны 6 жителей города Саратова.