Science: нейробиологи выяснили, что все певчие птицы планеты используют лишь восемь базовых звуков

Разнообразие и архитектура птичьего вокала долгое время оставались загадкой для науки. Новое исследование Лионского центра нейробиологических исследований во Франции, охватившее 116 тысяч песен 3160 видов, показало: все рулады строятся на комбинации одних и тех же восьми основных акустических мотивов (трели, свист, гармонические ноты).