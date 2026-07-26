Science: нейробиологи выяснили, что все певчие птицы планеты используют лишь восемь базовых звуков

Разнообразие и архитектура птичьего вокала долгое время оставались загадкой для науки. Новое исследование Лионского центра нейробиологических исследований во Франции, охватившее 116 тысяч песен 3160 видов, показало: все рулады строятся на комбинации одних и тех же восьми основных акустических мотивов (трели, свист, гармонические ноты).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии