Эксперт-политолог: Рубио вряд ли полностью прекратит поддержку Украины

Претендент на пост Госсекретаря США Марко Рубио является крайне радикальным ястребом и вряд ли полностью прекратит поддержку Украины, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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