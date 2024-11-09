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Картина дня. Финансы

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Эксперт-политолог: Рубио вряд ли полностью прекратит поддержку Украины

Эксперт-политолог: Рубио вряд ли полностью прекратит поддержку Украины

Претендент на пост Госсекретаря США Марко Рубио является крайне радикальным ястребом и вряд ли полностью прекратит поддержку Украины, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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