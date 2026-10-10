Приговор приезжему, который обманом получил жилищный сертификат в России, поразил юристов: "Нет цензурных слов"

Приговор приезжему, который обманом получил жилищный сертификат в России, поразил юристов: "У нас нет цензурных слов, чтобы это прокомментировать".
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