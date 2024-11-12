В ФРГ предложили призвать Трампа рассекретить данные о подрывах СП

Депутаты от «Альтернативы для Германии» (АдГ) рассматривают возможность обратиться к избранному президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, содержащим призыв рассекретить данные об атаке на «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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