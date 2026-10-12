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Царьград

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Отец и дочь с Кубани получили 18 и 7 лет за госизмену

Отец и дочь с Кубани получили 18 и 7 лет за госизмену

Южный окружной военный суд вынес приговор жителям Краснодарского края Дмитрию Мишанину и его дочери Ольге, которые передавали украинской стороне данные о российских военных и объектах ВС РФ, а также планировали вступить в военизированные формирования противника.

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