В ближайшие дни на Украине будет представлена концепция "добровольного контракта" для 18-25 летних мужчин — советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Николай Щур.
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В ближайшие дни на Украине будет представлена концепция "добровольного контракта" для 18-25 летних мужчин — советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Николай Щур.
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