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Сильный ветер на юге Казахстана оставил без электричества почти 26 тысяч абонентов

Из-за сильного ветра на юге Казахстана осталось без электричества большое количество людей. Сорванные крыши зданий и 26 тысяч человек, оставленные без электричества в городах Туркестан и Кентау.

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