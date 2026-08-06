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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Пономарев: «Гонду и Мусаев – нулевые ребята, они могут годиться только на последние 10-15 минут. Лусиано – фуфло, дешевая подделка»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру нападающих армейцев  Лусиано Гонду и  Тамерлана Мусаева .

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