Владимир Пономарев: «Гонду и Мусаев – нулевые ребята, они могут годиться только на последние 10-15 минут. Лусиано – фуфло, дешевая подделка»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игру нападающих армейцев Лусиано Гонду и Тамерлана Мусаева .
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